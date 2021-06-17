Son dakika haberi... Almanya'da silahlı saldırı: 2 ölü

Son dakika haberleri: Almanya'nın Espelkamp kentinde bir silahlı saldırganın ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Espelkamp kentinde bir silahlı saldırganın ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Espelkamp kenti sokaklarında silah sesleri duyuldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Minden-Lübeck bölgesinde yer alan ve yaklaşık 25 bin nüfuslu Espelkamp kentinde bir silahlı saldırganın ateş açması sonucu biri erkek 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis, kurbanlardan birinin bir binanın içinde, diğerinin ise binanın önünde vurulduğunu kaydetti. Olay yerinin güvenlik çemberine alındığını ve bölgede delil arama çalışmalarının başlatıldığını bildiren polis, saldırganın olay yerinden kaçtığını ve silahlı olabileceği ifade etti. Ayrıca olay yerine özel timin konuşlandırıldığını ve çevredeki tüm polis memurlarının zanlıyı aramak üzere alarma geçtiğini belirten polis, yaşanan olayın terör saldırısı olmadığını kaydetti. Saldırganın kim olduğu, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama ise yapılmadı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı