Son dakika haberi... Almanya'da şiddet mağduru İtalyan'ın ölümüyle ilgili şüpheli polisler görevden uzaklaştırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Almanya'da şiddet mağduru İtalyan'ın ölümüyle ilgili şüpheli polisler görevden uzaklaştırıldı

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Almanya'da şiddet mağduru İtalyan'ın ölümüyle ilgili şüpheli polisler görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... Almanya'nın Köln kentinde, İtalyan asıllı 59 yaşındaki kişinin ölümüne ilişkin birkaç polisin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Almanya'nın Köln kentinde, İtalyan asıllı 59 yaşındaki kişinin ölümüne ilişkin birkaç polisin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, nisan ayında yapılan operasyonda aşırı güç uygulanan 59 yaşındaki kişinin hastanede bir süre tedavi gördüğü ve haziranda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olaya ilişkin Bonn polisinin soruşturma yürüttüğü ve birkaç polisin görevden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar yabancı düşmanlığıyla ilgili somut bir kanıt bulunmadığı kaydedildi.

AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title