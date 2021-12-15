Son dakika haberi | Almanya'da Saksonya Eyaleti Başbakanı Kretschmer'i öldürme planı yapanlara operasyon

Almanya'da polis, internet üzerinden Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer'i öldürme planları yapanlara operasyon düzenledi.

Saksonya Polisi ve Dresden Savcılığından yapılan açıklamada, Telegram uygulamasıyla bir sohbet grubu kuran ve yaşları 32 ila 64 arasındaki 1'i kadın 6 kişinin, devleti tehlikeye atacak ağır bir şiddet eylemi hazırlamakla suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Dresden şehri çevresinde ev ve çeşitli yerlerde aramalar yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu grup üyelerinin ortak yönlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikası ve aşı karşıtlığı olduğuna işaret edilen açıklamada, grup üyelerinin internet üzerinden ve sanal olmayan buluşmalarda Saksonya Eyaleti Başbakanı ve diğer bakanlar kurulu üyelerine yönelik öldürme planları yaptıkları ifade edildi.

Açıklamada, aramalar kapsamında silahların yanı sıra çeşitli delillerin ele geçirildiği, grup hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Roland Wöller, aramaların başarılı geçtiğini belirterek, "Bu, hukuk devletinin işlediği yönünde bir sinyaldir." dedi.

Alman basınına göre, operasyonda şimdiye kadar bir kişi gözaltına alındı.

Saksonya polisi, Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'de söz konusu sohbet grubu hakkında yayımlanan bir haber üzerine soruşturma başlatmıştı.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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