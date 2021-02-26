Son dakika haberi... Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek
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Son dakika haberi... Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek

26.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:23
Son dakika haberi... Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı verileceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı verileceği bildirildi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından 19 Mart'ta Bellevue Sarayı'nda düzenlenecek, Başbakan Angela Merkel'in de katılacağı törende, Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya'nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" verilecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın bu yıl ilk kez yüz yüze vereceği liyakat nişanını, BioNTech'in kurucularından araştırmacı çiftin alacağına işaret edilen açıklamada, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in tıbbi araştırmalarına işaret edildi.

Açıklamada, Türeci ve Şahin'in Kovid-19 salgının önüne geçmesine katkı sağladıklarına işaret edilerek, "Onların m-RNA teknolojileri alanında dünya çapında kabul edilen yetkinlikleri ve dur durak bilmez çabaları sayesinde çok kısa sürede Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirmeyi ve onaylanmasını başardılar." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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