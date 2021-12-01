Son dakika haberi: Almanya'da patlama: Yaralı sayısı 4'e yükseldi-2
Son dakika haberi... YARALI SAYISI 4'E YÜKSELDİMünih Polisi'nden yapılan açıklamada, Donnersbergerbrücke Tren İstasyonu yakınlarındaki inşaat alanında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 4'e yükseldiği aktarıldı.
YARALI SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Münih Polisi'nden yapılan açıklamada, Donnersbergerbrücke Tren İstasyonu yakınlarındaki inşaat alanında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 4'e yükseldiği aktarıldı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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