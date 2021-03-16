Son dakika haberi: Almanya'da otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu 2 kişi ölü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Almanya'da otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu 2 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

16.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:40
Son dakika haberi: Almanya'da otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu 2 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Almanya'nın Leipzig kentinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü otobüs durağına girerek durakta bekleyen 4 kişiyi ezdi.

Almanya'nın Leipzig kentinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü otobüs durağına girerek durakta bekleyen 4 kişiyi ezdi.

Kazada, duraktaki yolculardan 2'si olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Sachsen polisinden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki sürücünün, aracın kontrolünü kaybederek durakta bekleyenleri ezdiği ifade edildi.

Açıklamada, sürücünün emniyete götürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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