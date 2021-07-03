Son dakika haberi! Almanya'da NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'a "2021 Ludwig-Beck Cesaret Ödülü" verildi
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Son dakika haberi! Almanya'da NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'a "2021 Ludwig-Beck Cesaret Ödülü" verildi

Son dakika haberi! Almanya'da NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'a '2021 Ludwig-Beck Cesaret Ödülü' verildi
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk, toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız, "2021 Ludwig-Beck Cesaret Ödülü"ne layık görüldü.

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk, toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız, "2021 Ludwig-Beck Cesaret Ödülü"ne layık görüldü.

Defalarca "NSU 2.0" imzası taşıyan tehdit mektupları alan ve ülkede uzun süre gündem olan Frankfurt Barosu avukatlarından Yıldız; ödülünü, Wiesbaden Belediye Başkanı Gerd-Uwe Mende'nin elinden aldı.

Konuşmasında, Alman anayasasının birinci maddesinde yer alan insan onurunun dokunulmazlığına atıfta bulunan Yıldız, "Eğer söz konusu bu tehdit devletten geliyorsa ne yapmalıyız? Eğer sürekli tehdit ve saldırılar devam ediyorsa, bizim onurumuzu kim koruyacak?" diye sordu.

Seda Başay Yıldız, insanların birbirini daha fazla anlaması ve karşılıklı güvenin oluşturulması için insanların birbiriyle daha fazla konuşması gerektiğine işaret etti.

Yıldız'a "NSU 2.0" imzasıyla tehdit mektubu gönderdiği öne sürülen bir kişi mayıs ayında tutuklanmıştı. Zanlının, Yıldız'ın adres bilgilerine nasıl ulaştığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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