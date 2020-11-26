Son dakika haberi: Almanya'da Kovid-19'un ikinci dalgasında yenilenen kısıtlamalar tüketici güvenini etkiledi
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Son dakika haberi: Almanya'da Kovid-19'un ikinci dalgasında yenilenen kısıtlamalar tüketici güvenini etkiledi

26.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:49
Son dakika haberi: Almanya'da Kovid-19'un ikinci dalgasında yenilenen kısıtlamalar tüketici güvenini etkiledi

Son dakika haberi: Almanya'da kasım ayı için eksi 3,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların etkisiyle aralık için 3,5 puan azalarak eksi 6,7 puan geriledi.

Almanya'da kasım ayı için eksi 3,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların etkisiyle aralık için 3,5 puan azalarak eksi 6,7 puan geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ekimde revize edilerek kasım ayı için eksi 3,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, aralık için 3,5 puanlık azalışla eksi 6,7 puana gerilediği belirtildi.

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Açıklamada, "Kasım ayında tüketici duyarlılığı, Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların etkisiyle önemli ölçüde azaldı. Önceki ayda olduğu gibi tüketicilerin ekonomik ve gelir beklentileri ile satın alma eğilimleri azaldı." denildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'da 2 Kasım'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalarda mağazaların açık olmasına olanak tanınsa da otel ve restoranlar ve halihazırda salgınla mücadele eden turizm sektöründe yenilenen kapanmanın tüketici iklimi üzerinde ciddi bir etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftalarda Kovid-19'da enfeksiyon oranının; nasıl gelişeceği, tüketici ikliminin yeniden istikrar sağlayıp sağlamayacağının belirlenmesinde belirleyici rol oynayacağını aktaran Buerkl, "Yalnızca enfeksiyon sayısında önemli bir azalma ve kısıtlamaların hafifletilmesi, daha iyimser bir görünümü geri getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 kısıtlamaları 20 Aralık'a kadar uzatıldı

Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşürülmesi için 2 Kasım'da itibaren ay sonuna kadar yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı. Dün akşam da Almanya Başbakanı Angela Merkel, söz konusu Kovid-19 kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak başına kadar uzatılabileceğini duyurmuştu.

Ekonomistler, yeni tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.

Almanya'daki Kovid-19 rakamları

Almanya; Avrupa'da Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve İtalya'nın ardından beşinci en yüksek koronavirüs vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede bugüne kadar toplam 983 bin 588 vaka sayısı kayda geçerken, 15 bin 160 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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