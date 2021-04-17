Son dakika haberi... Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
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Son dakika haberi... Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Almanya'nın başkenti Berlin'de Sağlık Bakanlığı önünde toplanan onlarca kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Sağlık Bakanlığı önünde toplanan onlarca kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti. Maske ve mesafe kurallarına uymayan göstericiler uyarıldı. Polisin talimatlarına uymayan göstericiler göz altına alındı.

Son dakika haberi... Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Son dakika haberi... Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Son dakika haberi... Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Son dakika haberi... Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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