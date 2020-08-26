Son dakika haberi! Almanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı protesto yasaklandı
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Son dakika haberi! Almanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı protesto yasaklandı

Son dakika haberi: Almanya'nın başkenti Berlin'de 29 Ağustos Cumartesi günü için planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin protesto edileceği gösteriler yasaklandı.

Son dakika haberi! Almanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı protesto yasaklandı
26.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:26

Almanya'nın başkenti Berlin'de 29 Ağustos Cumartesi günü için planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin protesto edileceği gösteriler yasaklandı.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protestolara katılanların yürürlükte bulunan Enfeksiyon Koruma Yasası'na aykırı davranacağının beklendiği, bu nedenle cumartesi günü planlanan gösterilerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Ağustos'ta aynı amaçla yapılan gösterilere katılanların bilinçli olarak hijyen kuralları, sosyal mesafe ve diğer şartlara uymadıklarının görüldüğü anımsatıldı.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, kararın insanların toplanma özgürlüğüne karşı değil, salgından korunmak için verildiğini ifade ederek ülkede Kovid-19 vakalarının arttığına işaret etti.

Ağustos başında yapılan gösterilerde, organizatörlerin emniyet birimleriyle yaptıkları görüşmelerde kabul ettikleri 1,5 metre mesafe ve maske takma gibi kuralların bilinçli bir şekilde ihlal edildiğine dikkati çeken Geisel, "Böyle bir davranış kabul edilemez. Devlet kasıtlı olarak aldatılmaz." ifadesini kullandı.

Geisel, yasağa rağmen cumartesi günü kentte büyük kalabalıklar oluşması durumunda polisin buna karşı kararlı tutum sergileyeceğini kaydetti.

Stuttgart kentinde kurulan "Querdenken 711" adlı bir oluşum cumartesi günü Berlin'deki 17 Haziran Caddesi'nde 22 bin 500 katılımcıyla gösteri yapacağı yönünde eyalet polisine müracaatta bulunmuştu. Ayrıca aynı gün Mitte ilçesinde 17 bin kişilik yürüyüş planlanmıştı.

Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle 1 Ağustos'ta yapılan ve 20 binin üzerinde kişinin katıldığı gösteri polis tarafından önceden sonlandırılmıştı.

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Kaynak: AA

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