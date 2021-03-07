Son dakika haberi... Almanya'da Kovid-19 aşısı için yaşlıları DİTİB gönüllüleri merkezlere taşımaya başladı

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Marl beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak isteyen 80 yaş üzerindekilerin aşı merkezlerine ulaşımını özel araçlarıyla sağlamaya başladı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Marl beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak isteyen 80 yaş üzerindekilerin aşı merkezlerine ulaşımını özel araçlarıyla sağlamaya başladı.

Marl Belediye Başkanı Werner Arndt'ın çağrısı sonucu sosyal sorumluluk bilinciyle aralarında DİTİB'in de bulunduğu dini cemaatler, hayır kurumları ve çeşitli derneklerden gönüllüler, ücretsiz olarak kendilerine ulaşan kişileri Marl'daki evlerinden alarak Recklinghausen'deki aşı merkezine ulaştırıyor.

Başkan Arndt, Kovid-19 salgınında gösterilen bu dayanışmanın herkese örnek olması gerektiğine işaret ederek, "Şehirde yaşayan yaşlıların zor zamanlarda yanlarında olduğunu gösteren dini cemaatlere, hayır kurumlarına, derneklere ve gönüllülere teşekkür ediyorum." dedi.

DİTİB Marl Fatih Camisi Dernek Başkanı Muhammet Çatmak, aşı merkezinde randevusu olan 80 yaş üstü kişilere verdikleri bu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Burada yaşayan Türk ve Müslümanlar olarak bu şehrin bir parçası olduklarını vurgulayan Çatmak, "Aşı randevusu olan Alman, Türk ve diğer milletlerden 80 yaş üstü yaşlı vatandaşları, Kovid-19 aşısını yaptırmak üzere evlerinden alıp aşı merkezine DİTİB gönüllülerimiz aracılığıyla ulaştırdık. Aşılarını yaptırdıktan sonra tekrar evlerine bıraktık. Cami yönetimi, gençlik, kadın ve veli kollarıyla birlikte pandeminin başladığı günden itibaren Alman, Türk demeden tüm yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin alışverişinden, maske ihtiyacına kadar yardımcı olduk. Bu hayır hizmetimizden hem cemaatimiz hem de Marl sakinlerimiz hoşnut kaldı. Bize imkanı sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çatmak, salgınla mücadele sürecinde cami derneği ve cemaati olarak üzerlerine düşen her türlü göreve hazır olduklarını ve bu hizmetlerini genişleterek devam edeceklerini belirti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek