Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
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Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | Yaşam

Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi Korona virüse yakalanan vatandaşın yardım çağrısı cevapsız kalmadı Türkiye'den, tır şoförü olarak çalışmaya gittiği Almanya'da korona virüs hastalığına yakalanan Temel Kostak, hastanede mahsur kaldı.

Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Korona virüse yakalanan vatandaşın yardım çağrısı cevapsız kalmadı

İSTANBUL - Türkiye'den, tır şoförü olarak çalışmaya gittiği Almanya'da korona virüs hastalığına yakalanan Temel Kostak, hastanede mahsur kaldı. Kostak'ın eşi Gülsüm Kostak'ın ise eşinin korona virüs tedavisinin Türkiye'de tamamlanması için yaptığı çağrı karşılıksız kalmadı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın çabaları sonrası Kostak tedavi edilmek üzere ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Kostak tedavisi tamamlanmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yaklaşık 3 hafta önce, Temel Kostak'ın Ümraniye'deki evinden çalışmak için Almanya'ya gitmesiyle gerçekleşti. Tır şoförlüğü yapmak için ülkesinden ayrılan Kostak, birkaç günün ardından işe başlamadan kendini kötü hissetmeye başladı. Durumunun ağırlaşmasıyla Düsseldorf Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 62 yaşındaki tır şoförüne korona virüs teşhisi konuldu. Hastanede yoğun bakımda olan talihsiz adam tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istediğini belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi. Ailesiyle hastaneden görüntülü konuşan 3 çocuk babası Kostak, vatanında tedavi görebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Gözyaşlarına engel olamayan Temel Kostak'ın eşi Gülsüm Kostak kocasının Türkiye'de tedavi görebilmesi için Cumhurbaşkanına ve Sağlık Bakanına yardım çağrısında bulundu.

Gülsüm Kostak yardım çağrısında, "Eşi tırcıydı, tıra gitmek istedi. Mesleğini sevdiği için gitmek istedi. Hastalandı oralarda. Şu anda Düseldorf'ta. Durumu şu anda iyi değil" ifadelerinde bulundu.

Yardım çağrıları karşılıksız kalmadı

Eş Gülsüm Kostak, korona virüse yakalanan eşinin tedavisinin tamamlanması için Türkiye'ye getirilmesi için devlet büyüklerinden beklediği yardım talebi cevapsız kalmadı. Gözü yaşlı kadının yardım çağrısı üzerine harekete geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası Temel Kostak ilk uçakla İstanbul'a getirildi. Kostak korona virüs tedavi sürecinin tamamlanması için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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