Son dakika haberi | Almanya'da imalat sektörü PMI, aralıkta 34 ayın en yükseğine çıktı
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Son dakika haberi | Almanya'da imalat sektörü PMI, aralıkta 34 ayın en yükseğine çıktı

04.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:26
Son dakika haberi | Almanya'da imalat sektörü PMI, aralıkta 34 ayın en yükseğine çıktı

Son dakika haberine göre Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına karşın 34 ayın en yükseğine çıkarak yeni yıla iyimser bir giriş yaptı.

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına karşın 34 ayın en yükseğine çıkarak yeni yıla iyimser bir giriş yaptı.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, ülkede kasımda 57,8 olan imalat PMI, aralıkta 0,5 puan artarak 58,3 puana yükseldi. Böylece imalat PMI verisi, Şubat 2018'den beri en yüksek değere ulaştı.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman imalat sektörünün genel olarak aralıkta ivme kazanmaya devam ettiğini, sadece tüketim ürünleri üretiminin yurt içi ve dışındaki yeni kısıtlamalarla zayıflık gösterdiğini belirtti.

Smith, "Bununla birlikte çoğu üretici 2021 için iyimser. Onaylanan Kovid-19 aşılarıyla pek çok üretici, salgının talepte daha az bir engel haline geleceğini ve sermaye harcamalarının artacağını umuyor." ifadelerini kullandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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