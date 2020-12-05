Almanya'da hükümetin savunma harcamalarını artırma planları protesto edildi
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Almanya'da hükümetin savunma harcamalarını artırma planları protesto edildi

05.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:07

Almanya'da, federal hükümetin savunma harcamalarını artırma planları protesto edildi.

Almanya'da, federal hükümetin savunma harcamalarını artırma planları protesto edildi.

Başkent Berlin'de çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından "Silahlanma yerine silahsızlandırma" sloganıyla düzenlenen gösteri kapsamında Başbakanlık binası önünde yüzlerce kişi toplandı.

Göstericiler, üzerinde "Silahlar için verilen parayı azaltın - İnsanların hayatta kalması için verilen paraları artırın", "Silah ihracatını yasaklayın", "Savaşları ve savaş kışkırtıcılığını sonlandırın", "Savaşları durdurun dünyayı koruyun" yazan pankartlar taşıdı.

Başbakanlık önünde yapılan konuşmaların ardından Federal Meclis binasına (Reichstag) yürüyen göstericiler, Reichstag'ın çevresinde insan zinciri oluşturdu.

Gösteriye katılan Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann, burada yaptığı konuşmada, gelecek hafta Federal Meclis'te bütçe görüşmelerinin yapılacağına işaret ederek, 2021 bütçesinde Savuma Bakanlığı için yaklaşık 47 milyar avro ayrıldığını belirtti.

Böylelikle Savunma Bakanlığına Sağlık Bakanlığından iki katı daha fazla bütçe ayrılacağını ifade eden Hoffmann, hükümetin silahlanma yerine geleceğe yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Hoffmann, silahlanma ile dünyadaki sorunların çözülemeyeceğini belirterek, NATO'nun, ittifaktaki ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini savunma harcamaları için ayırma hedefinden vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Gösteride yapılan diğer konuşmalarda da Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in silahlı insansız hava araçları, savaş uçakları ve tank alma planları eleştirilerek, bunlara para harcamak yerine iklimin korunmasına yatırım yapılması istendi.

Öte yandan, federal hükümetin silahlanma ve savunma harcamalarını artırma planları, Berlin'in yanı sıra Hamburg, Frankfurt, Köln, Stuttgart ve Würzburg kentlerinde düzenlenen gösterilerde de protesto edildi.

Almanya'da hükümetin savunma harcamalarını artırma planları protesto edildi
Almanya'da hükümetin savunma harcamalarını artırma planları protesto edildi
Almanya'da hükümetin savunma harcamalarını artırma planları protesto edildi
Almanya'da hükümetin savunma harcamalarını artırma planları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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