Son dakika haberi | Almanya'da gece kulübü ve genelev çalışanlarından Covid-19 protestosu
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Son dakika haberi | Almanya'da gece kulübü ve genelev çalışanlarından Covid-19 protestosu

Son dakika haberi... Almanya'da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında genel evlerin kapalı olmasını protesto eden genel ev çalışanları, Köln'de protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi | Almanya'da gece kulübü ve genelev çalışanlarından Covid-19 protestosu
30.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:27

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında genel evlerin kapalı olmasını protesto eden genel ev çalışanları, Köln'de protesto gösterisi gerçekleştirdi. Göstericiler ellerinde " Artık yeter para kazanmak istiyoruz" yazılı pankartlarla hükümetten genel evlerin açılmasını istedi.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında dört aydır kapatılan genel ev çalışanları sokağa döküldü. Köln kentinde ana tren garı önünde toplanan 200 kadar gece kulübü ve genelev çalışanı, Mart ayından beri çalışamadıklarını için 'artık yeter para kazanmak istiyoruz' yazılı pankartlarla protesto düzenledi. Genel evlerin kapatılması nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten eylemciler, "kırmızı ışıklı iş yerlerimizi açın', 'yasal çalışmak için yasağı kaldırın' yazılı pankartlarla hükümetten genel evlerin açılmasını talep etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protesto gösterisine katılan çoğunluğu kadın olan göstericilerin aynı zamanda maske takması da dilkkat çekti.


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Kaynak: DHA

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