Son dakika haberi: Almanya'da Federal Meclis Başkan Yardımcısı Kubicki, Federal Ekonomi Bakanı Altmaier'ı istifaya çağırdı

Son dakika gündem haberine göre Almanya'da Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle mağdur olan kişilere söz verdiği "finans desteğinin" geciktiğine dikkati çekerek, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'a istifa çağrısı yaptı.

Almanya'da Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle mağdur olan kişilere söz verdiği "finans desteğinin" geciktiğine dikkati çekerek, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'a istifa çağrısı yaptı.

Kubicki, katıldığı tartışma programında, Kovid-19 kısıtlamalarının yarattığı mağduriyete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 nedeniyle mağdur olanlara hükümetin söz verdiği finans desteğinin geciktiğini, bu yüzden salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların birçok kişiyi öfkelendirdiğini vurgulayan Kubicki, "Öfkenin şiddete dönüşmesinden korkuyorum." dedi.

Kubicki, finans desteğinin gecikmesinden Federal Ekonomi Bakanı Altmaier'ı sorumlu tuttu.

"Bu göreve başka bir kişinin gelmesi ülkemiz için daha hayırlı olur." ifadesini kullanan Kubicki, Federal Ekonomi Bakanı Altmaier'ın istifaya çağırdı.

Kubicki, iktidarın yaptığı hataların, muhalefet dahil tüm siyasilere çıkarıldığının altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ