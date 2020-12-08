Son dakika haberi! Almanya'da eyalet yönetimlerinden Kovid-19 tedbirlerini sertleştirme kararı
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Son dakika haberi! Almanya'da eyalet yönetimlerinden Kovid-19 tedbirlerini sertleştirme kararı

08.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:07
Son dakika haberi! Almanya'da eyalet yönetimlerinden Kovid-19 tedbirlerini sertleştirme kararı

Son dakika haberler: Almanya'nın birçok bölgesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle eyalet yönetimleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Almanya'nın birçok bölgesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle eyalet yönetimleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Dresden kentinde düzenlediği basın toplantısında, bu dönemde virüsün etkisinin ilk bahara göre daha yüksek olduğunu ve insanların durumu çok fazla ciddiye almadığını belirtti.

Kretschmer, eyaletteki hastanelerin kapasitesinin sınırına geldiğini vurgulayarak virüsün yayılmasını durdurmak için şimdi harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Şimdiye kadar uygulanan önlemlerin yeterli olmadığını ve yeni tedbirlerin alınacağını aktaran Kretschmer, gelecek haftadan itibaren okulların ve kreşlerin kapatılacağı bilgisini paylaştı.

Kretschmer, ayrıca sadece süpermarketler ve temel ihtiyaçların satıldığı mağazaların açık kalacağını kaydetti.

Toplantıya katılan Saksonya Ekonomi Bakanı Martin Dulig de kamusal alanda alkol tüketiminin yasaklanacağını, yaşlı ve bakımevlerindeki tedbirlerin sıkılaştırılacağını söyledi.

Söz konusu tedbirler, cuma günü eyaletin bakanlar kurulunda görüşülmesinin ardından 14 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig de Eyalet Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yarından itibaren insanların yoğun olduğu meydanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiğini belirtti.

Son 7 günde 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde dışarı çıkma yasağının uygulanacağını ifade eden Schwesig, okullarda 4-8 Ocak tarihleri arasında 7. sınıftan itibaren uzaktan eğitim verileceğini kaydetti.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier de Hessen Eyalet Meclsi'nde yaptığı açıklamada, 11 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar, son 7 günde 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde gece 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını aktardı.

Bouffier, ayrıca eyalet genelinde kamusal alanda alkol tüketiminin yasaklanacağını belirtti.

Bavyera eyaleti daha önce Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı almıştı.

Baden-Württemberg gibi diğer eyaletlerin de benzer önlemler alacağı bildirildi.

Öte yandan federal hükümete danışmanlık yapan Ulusal Bilim Akademisi Lopolidina'dan yapılan yazılı açıklamada, federal hükümetin, ülke genelinde Kovid-19 önlemlerinin daha da sertleştirilmesi ve insanlar arasındaki temasın azaltılması yönünde tedbirler alması talep edildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 24 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar Almanya genelinde kamusal hayatın büyük ölçüde durdurulması istendi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen hafta eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda, kasım ayından beri geçerli olan bir dizi tedbirin 10 Ocak'a kadar uzatıldığı kararı alınmıştı.

Kararda, yüksek sayıda Kovid-19 vakası görülen bölgelerde ek tedbirler alınması konusunda eyaletlere imkan verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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