Almanya'da ev yangınında vefat eden Türk anne ve çocukları Bodrum'da defnedildi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Almanya'da ev yangınında yaşamını yitiren Türk anne ve 3 çocuğu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

Türk anne Ebru Turan Sollwedel (41), çocukları Oğuzcan Ahmed (6), Yavuzcan Ahmed (6) ve Carlo Ege Berçem Turan (8) için Gündoğan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene merhumların ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alevi dedesinin dua okuması ve helallik almasının ardından cenazeler gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığında defnedildi.

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesinde, 2 Mart'ta müstakil bir evde, yüksek sesli patlamanın ardından çıkan yangında Ebru Turan Sollwedel ile 3 çocuğu yaşamını yitirmişti. Yangına müdahale ederken ağır yaralanan bir Türk ise helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, yangın sonrası olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi almış, çok yönlü soruşturulan olayın takipçisi olacaklarını ifade etmişti.