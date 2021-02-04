Son dakika haberi: Almanya'da Etik Kurulu Kovid-19 aşısı olanlara imtiyazlar getirilmesine karşı çıktı
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Son dakika haberi: Almanya'da Etik Kurulu Kovid-19 aşısı olanlara imtiyazlar getirilmesine karşı çıktı

04.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:26
Son dakika haberi: Almanya'da Etik Kurulu Kovid-19 aşısı olanlara imtiyazlar getirilmesine karşı çıktı

Son dakika gelişmesine göre Almanya Etik Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara virüsün yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalardan muaf tutularak imtiyazlar verilmesine karşı çıktı.

Almanya Etik Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara virüsün yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalardan muaf tutularak imtiyazlar verilmesine karşı çıktı.

Almanya Etik Kurulu Başkanı Alena Buyx, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede çok sayıda kişinin aşı olmayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, bununla birlikte aşı olanların kısıtlamalardan muaf tutulup tutulmayacağının da tartışıldığına işaret etti.

Buyx, değerlendirmeler sonucunda Almanya Etik Kurulunun aşı olan kişiler için Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasını yanlış bulduğunu belirterek, salgın döneminde herkesin dayanışma içinde olması gerektiğini dile getirdi.

Aşılanan kişilerin virüsü başkalarına bulaştırıp bulaştırmayacağına ilişkin bilgilerin henüz yetersiz olduğunu vurgulayan Buyx, aşılanan kişiler için tedbirlerin kaldırılmasının toplumda Kovid-19 önlemlerinin kabul görmesi açısından sorunlar doğuracağının da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Buyx, vaka sayılarının ciddi ölçüde azaldığında ve sağlık sistemi için tehlike görülmediğinde kısıtlamaların herkes için kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı tarafından atanan Etik Kurulu üyeleri, hazırladıkları raporlarla ve yaptıkları açıklamalarla hükümete ve topluma öneriler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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