Son dakika haberi! Almanya'da DİTİB camisinden itfaiye teşkilatına maske bağışı
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Son dakika haberi! Almanya'da DİTİB camisinden itfaiye teşkilatına maske bağışı

Son dakika haberlerine göre Almanya'nın Saarland eyaletindeki Völklingen beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selimiye Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Völklingen itfaiye teşkilatına maske hibe etti.

Son dakika haberi! Almanya'da DİTİB camisinden itfaiye teşkilatına maske bağışı
17.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:46

Almanya'nın Saarland eyaletindeki Völklingen beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selimiye Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Völklingen itfaiye teşkilatına maske hibe etti.

Völklingen DİTİB Selimiye Camisi Dernek Başkanı Kamuran Başpınar, caminin kadın kolu üyelerince dikilen maskeleri, Völklingen Merkez İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Markus Menzel'e teslim etti.

Başpınar, yüzde yüz pamuktan oluşan kumaş temin ederek hazırlanan maskeleri, itfaiye teşkilatının yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer kuruluşlara da ulaştırdıklarını söyledi.

İtfaiyecilerin görev esnasında daha güvenli çalışmaları için maske hazırladıklarını anlatan Başpınar, daha fazla maskeye ihtiyaç olduğunda cami derneği olarak bu talebi karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.

Völklingen Merkez İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Menzel de cami derneğine teşekkürlerini ileterek bu davranış ve dayanışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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