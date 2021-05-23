Son dakika haberi: Almanya'da Bochum ve Greuther Fürth, Bundesliga'ya yükseldi
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Son dakika haberi: Almanya'da Bochum ve Greuther Fürth, Bundesliga'ya yükseldi

Son dakika haberi: Almanya'da Bochum ve Greuther Fürth, Bundesliga'ya yükseldi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Almanya İkinci Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunda şampiyon olan Bochum ile sezonu ikinci sırada tamamlayan Greuther Fürth, Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükseldi.

Almanya İkinci Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunda şampiyon olan Bochum ile sezonu ikinci sırada tamamlayan Greuther Fürth, Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükseldi.

Bochum sezonun 34. haftasında konuk ettiği Sandhausen'i 29. dakikada Milos Pantovic, 78. dakikada Anthony Losilla ve 87. dakikada Robert Zulj'un attığı gollerle 3-1 yendi.

Sandhausen'in tek golü 60. dakikada Kevin Behrens'ten geldi.

Bochum bu galibiyetle sezonu 67 puanla şampiyon tamamlayarak Bundesliga'ya yükselmeye hak kazandı.

Greuther Fürth de sahasında Fortuna Düsseldorf'u 3-2 yenerek sezonu 64 puanla ikinci sırada tamamladı.

Bochum'un yanı sıra Greuhter Fürth de gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek.

Sahasında Darmstadt 98'e 3-2 yenilen Holstein Kiel ise sezonu 62 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Holstein Kiel gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan Köln ile "play out" maçları oynayacak.

Serdar Dursun gol kralı oldu

Öte yandan Darmstadt 98'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Serdar Dursun, İkinci Lig'de 27 golle gol kralı oldu.

29 yaşındaki Dursun'u 24 golle Hamburg'da oynayan Simon Terodde takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu
Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu
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