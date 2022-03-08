Son dakika haberi: Almanya'da Başsavcılık Ukrayna'daki olası savaş suçlarını araştırmak için soruşturma başlattı

Almanya'da Federal Başsavcılığın Rusya'nın Ukrayna'da olası savaş suçlarını araştırmak için soruşturma başlattığı bildirildi.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Passauer Neuer Presse gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu belirterek, bundan dolayı Batı'nın ekonomik yaptırım paketini kabul ettiğini hatırlattı.

Almanya'nın bunun yanı sıra Ukrayna'ya silah ve yardım malzemeleri sağladığını aktaran Buschmann, "Aynı zamanda Avrupa'daki adalet bakanları anlaştı. Savaş suçlarına ilişkin tüm kanıtları toplayacağız ve güvence altına alacağız." dedi.

Buschmann, Federal Başsavcılığın da şimdiden soruşturma başlattığını ifade ederek, uluslararası ceza hukukunun olası ihlallerinin kovuşturulması gerektiğini kaydetti.

Alman Haber Ajansının (DPA) Federal Başsavcılıktan aldığı bilgiye göre, Başsavcı Ukrayna'daki olası Rus savaş suçları hakkında sistematik olarak bilgi topluyor.

Haberde, bunun sebebinin Ukrayna'daki apartmanlara, hastanelere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar ile misket bombalarının kullanılması olduğu kaydedildi.

Söz konusu soruşturmanın öncelikle somut şüpheli olmadan mümkün olduğunca çok fazla kanıt toplamaya yönelik olduğu belirtildi. Bu konuda ülkeden ayrılmak zorunda kalan mültecilerin önemli kaynak olduğuna işaret edilen haberde, bu bilgilerin daha sonra kişiler hakkında soruşturma başlatmaya veya mahkeme önüne çıkarmaya yarayacağı aktarıldı.

Öte yandan aralarında eski Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ve eski İçişleri Bakanı Gerhart Baum'un de bulunduğu birçok kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.