Son dakika haberi | Almanya'da başörtülü kadına şiddete polisten ilk açıklama

Son dakika haberler... Almanya'nın Wuppertal kentinde polis şiddetine maruz kalan başörtülü kadına yönelik polisten yapılan açıklamada, kadının kimlik tespiti yapılırken bir polisin karnına vurduğu, bunun üzerine kadının yere yatırıldığı ve elleri kelepçelendiği belirtildi.

Almanya'nın Wuppertal kentinde polis şiddetine maruz kalan başörtülü kadına yönelik polisten yapılan açıklamada, kadının kimlik tespiti yapılırken bir polisin karnına vurduğu, bunun üzerine kadının yere yatırıldığı ve elleri kelepçelendiği belirtildi.

Almanya'da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal kentinde polis, 22 yaşındaki başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulunmuştu. Olay anının görüntülerinin yayınlanmasının ardından polislere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce Wuppertal polisi açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, maske takmadığı için kadına uyarı yapıldığı ve kadının polislere direndiği belirtildi. Polisin genç kadını maske takması yönünde uyardığı, ancak kadının polise hakaretlerle karşılık verdiği savunuldu.

Maske takmama ve hakaret suçlarından kadının kimlik bilgilerinin istendiği, ancak kadının bu kez de kaçmaya çalıştığı belirtildi. Daha sonra kadının başka bir noktada tekrar durdurulduğu belirtilerek, "Bu defa kimlik bilgilerini veren kadın bağırmaya devam etti. Kimlik tespiti yapılırken bir polis memurunun karnına vurdu. Bu davranış sonrası kadın yere yatırıldı ve elleri kelepçelendi. Sakinleştikten sonra ise çocuğuyla ilgilenebilmesi için elleri çözüldü" denildi.

Olay sonrası sırra kadem basan kadının, polislerden davacı olup olmayacağı merak edilirken, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Polis, kadının kimliği hakkında bilgi paylaşmıyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Wuppertal şehrinde bebeği ile birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulmuştu. Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe takmış, çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının, bebek arabasındaki bebeği de ağlamaya başlamıştı. Polis, bebeğin ağlamasını görmezden gelerek kadına bebeğinin önünde dakikalarca kötü muamele etmeye devam etmişti.

ALMAN VATANDAŞLARI OLAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kadının çıktığı diş kliniğinde çalışan bir sağlık personeli, polislere davranışlarının yanlış olduğunu söyleyerek kliniğe geri dönmüş, olay sırasında orada bulunan bir Alman vatandaşı, polislere kadına bu şekilde davranmamaları gerektiğini söyleyerek yaptıkları eylemin suç olduğunu belirtmişti. Alman vatandaşının olayı telefonu ile kayda almaya başlaması üzerine polisler öfkelenerek onu engellemeye çalışmıştı. Polis, çevredekilerden gelen tepkinin büyümesi üzerine kelepçeleri çıkartarak kadını serbest bırakmış, polis şiddetine maruz kalan kadın, şikayetçi olacağını söylemişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı