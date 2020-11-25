Son dakika haberi... Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

25.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:08
Son dakika haberi... Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Gelen son dakika haberine göre Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.

Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.

Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Son dakika haberi: Almanya'da Covid-19 önlemlerinin sertleştirilmesi protestoların fitilini ateşledi
Son dakika haberi: Almanya'da Covid-19 önlemlerinin sertleştirilmesi protestoların fitilini ateşledi
Son dakika haberi | Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Son dakika haberi | Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Berkun Oya Hande Erçel Öykü Karayel Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Deniz Türüç Gökhan Gönül Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi - Berlin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 13:13:07. #1.15#
title