Son dakika haberi! Almanya'da 15 yaşındaki Türk gence polis şiddeti Gelen son dakika haberine göre Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 15 yaşındaki İskenderunlu Kadir Holdur polise karşı direnince şiddet gördü.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 15 yaşındaki İskenderunlu Kadir Holdur polise karşı direnince şiddet gördü.

Hamburg'un Neustadt semtinde elektrikli scooter ile Ida Ehre Lisesi'nden evine giden 15 yaşındaki Kadir Holdur, scooter'ı kaldırımda sürdüğü gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Polis, cezai işlem yapacağını belirterek Türk gencinden kimlik istedi. Yanında kimliği olmayan Holdur'un cezaya itiraz etmesi üzerine polis olay yerine 3 polis daha çağırdı. Gözaltına alınmaya direnen Holdur, polisten şiddet gördü. Olay yerine gelen polislerin Holdur'u karakola götürmek istemesi çevreden geçenler tarafından görüntülendi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte polisin 15 yaşındaki öğrenciye uyguladığı sert müdahale büyük tepkilere neden oldu.

Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden darp alan ve bir hafta doktor raporu alan Kadir Holdur yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Okuldan gelirken cadde dolu olduğu için elektrikli roller ile yaya yolundan gidiyordum. Polis beni durdurdu. Rollerden indim ve polisten özür diledim. Polis beni burada sürmemem için 3-4 defa uyardığını söyledi. Beni belki başkasıyla karıştırdığı için 'olamaz öyle bir şey' dedim. Kimliğimi istedi, yanımda yoktu ve adımı söyledim. Beni karakola götürmek istediler ve gitmek istemediğimi belirtince 3 polis daha çağırdılar. Boğazımı sıktılar, nefesimi kestiler. Bende korktum ve şoka girdim. Ben sadece polisleri ittim. Direnince önce 4 polis daha geldi. Polisler jopla enseme vurdular. Üzerime çullanıp yere yatırdılar. Dizleriyle boynuma bastırdılar. Bir polis de yüzüme biber gazı sıktı. Bende silah bir şey yoktu. Ters kelepçe takıp beni karakola götürdüler."

İfadesi alınarak serbest bırakılan Kadir'in babası Baki Holdur ise doktora giderek 1 hafta rapor aldıklarını belirterek, "Oğlumun yüzü gözü yara bere içindeydi, tanıyamadım. Darp yaralarından dolayı gece ağrıdan uyuyamadı. Psikolojisi bozuldu. Psikiyatriste götürerek oradan da rapor aldık" dedi. Polislere dava açmaya hazırlanan baba, "Kadir'e yapılanları görünce şoke oldum. Olay yerindeki insanlar da polise tepkisini göstermiş. Dünyada son gelişen olaylar Almanya'ya da sıçradı. Bunu yapan polisler gerekli cezayı almalılar. Polisler, bir çocukla bu olayı konuşacak eğitime sahip değilseler bu işi yapmasınlar ve üniformalarını çöpe atsınlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir görgü tanığı kadın ise olay yerine polislerin gelip, korkudan titreyip ağlayan gence saldırdığını, halkın tepkilerine rağmen polisin şiddet uygulamaya devam ettiğini söyleyerek "Bir an önce sorumlular bulunarak bunun hesabını vermesi lazım" dedi.

Başkonsolos ve milletvekili desteği

Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel de aileyi de telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunurken Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hamburg Eyalet Milletvekili Göngör Yılmaz ise aileyi evinde ziyaret etti. Olayın gelişimini Kadir ve babasından dinleyen Yılmaz, "Ortada çok yanlış bilgiler dolaşıyor. Polisin anlattıklarında da farklı şeyler yazıyor. Önce bu konuyu belediye başkanı ve içişleri senatörü ile görüşeceğim" dedi.

Polisin insana şiddeti olduğunu belirten Yılmaz, "Amerika'daki olaydan sonra insanlar bu konulara daha duyarlı. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor" diyerek olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Ayrıca bazı sivil toplum kuruluşları da Cumartesi için 'Kadir'e destek - Irkçılığa lanet' başlığı altında büyük bir miting organize etmeye çalışıyor.

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada kısa zamanda yayılması ve gelen tepkiler üzerine Hamburg Polisi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Elektrikli scooter'ı yaya yolunda kullanan gencin semt polisi tarafından birkaç kez sözlü uyarılmasına rağmen aynı suçu işlemeye devam ettiği ve kimlik kontrolü yapılmak istendiği ancak gencin karşı geldiği bilgileri yer aldı. Gencin kendisine müdahale etmek isteyen polisleri iterek karşı geldiğinin yazıldığı açıklamada, gence biber gazı kullanacakları uyarısı yapıldığı, yüzüne biber gazı sıkılarak yere yatırıp kelepçelendiği ve karakola götürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Genç hakkında polise karşı koymaktan idari işlem başlatıldığı da bildirildi. - HAMBURG

Kaynak: İHA