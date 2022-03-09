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Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'yı ziyaret edecek

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'yı ziyaret edecek

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

ANKARA (AA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.

Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Olaf Scholz, 14 Mart, Almanya, Ankara, Güncel, Haberler

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