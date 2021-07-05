Son dakika haberi! Alman hükümeti, aşı randevusuna gitmeyenlere yaptırım uygulanması talebini reddetti
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Son dakika haberi! Alman hükümeti, aşı randevusuna gitmeyenlere yaptırım uygulanması talebini reddetti

Son dakika haberi! Alman hükümeti, aşı randevusuna gitmeyenlere yaptırım uygulanması talebini reddetti
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Alman hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevusu alan ancak iptal etmeyip randevuya gitmeyenlere para cezası verilmesi yönündeki talebi reddetti.

Alman hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevusu alan ancak iptal etmeyip randevuya gitmeyenlere para cezası verilmesi yönündeki talebi reddetti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, halka aşı randevularına gitme çağrısında bulunarak, "Böylelikle sadece kendinizi değil aynı zamanda hepimizi muhtemel ciddi bir hastalığa karşı korursunuz." ifadesini kullandı.

Seibert, hükümetin aşı randevusuna gitmeyenlere yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin bir planı olmadığını kaydetti.

Almanya Kızılhaç Berlin Eyalet Başkanı Mario Czaja ve bazı politikacılar, aşı randevusuna gitmeyenlere para cezası verilmesini talep etmişti.

Czaja, insanların yüzde 5 ila 10'unun aşı merkezlerinde ikinci aşı için aldığı randevularını iptal etmeyerek gitmediğini söylemişti.

Öte yandan aşılama kampanyasında halkın yüzde 56,5'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 38,9'una ikinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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