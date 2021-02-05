Son dakika haberi... Alkolmetreyi üflememek için 45 dakika direnen sürücü, 2.06 promil alkollü çıktı

DÜZCE'de MOBESE kameralarında karayolu üzerinde sürekli şerit değiştirdiği görülen sürücü, polis ekibinin kendisini takip ettiğini fark edince aracını benzinliğe çekip izine kaybettirmeye çalıştı.Yakalanan ve 45 dakika alkolmetreyi üflememek için direnen sürücünün yapılan testinde 2.06 promil olkollü olduğu saptandı. Ehliyetine 6 ay boyunca el konulansürücüye, bin 653 lira alkollü araç kullanmak, 3 bin 150 lira da koronavirüs tedbirlerini ihlal suçlarından cezai işlem uygulandı.

Olay Düzce'nin Aydınpınar Caddesinde meydana geldi. MOBESE merkezindeki görevli polis memuru Aydınpınar Caddesinde 81 EY 456 plakalı otomobilin sürekli şerit değiştirerek kontrolsüzce seyrettiğini fark etti. MOBESE merkezinin durumu bildirmesi üzerine trafik polisleri ve bekçiler otomobili durdurmak için çalışma başlattı. Takip edildiğini anlayan otomobil sürücüsü bir benzinliğe girerek, aracı terk edip izini kaybettirmeye çalıştı.

Olay yerine gelen trafik polisleri sürücüsünün Fethi Yıldırımoğlu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri alkol kontrolü için şüphelinin alkometreye üflemesini isteyerek 45 dakika boyunca dil döktü. Polis ekipleri "Sana son kez söylüyorum. Alkolmetreye üfle. Belki çıkar belki çıkmaz. Uzatma bizi de yorma kendini de yorma. Üflemeyeceksen ehliyetine 6 ay el koyacağım. Üflemezsen 5 sene el koyacağım. Kameraları takip ettik. Bekçi arkadaşlar seni yakaladı. Efendi bir ağabeyimsin. Bizde sana efendi gibi anlatıyoruz. Üflüyor musun, üflemiyor musun? Bak yoruldum. Bin 200 lira ceza yazacağım. Üflemezsen 5 bin lira. Tamam bitti." diye dil döktü.Fethi Yıldırımoğlu ise üflememekte ısrar ederek "Ben ne yaptım? Beni trafikten yakaladılar mı? Beni trafikte yakalamadınız. Kabul etmiyorum. Üflersem 6 ay ehliyetime el konulacak. Üflemezsem 5 sene mi el konulacak? Üflersem kaç lira yazacaksın? Üflemiyorum" dedi.

Uzun uğraşlar sonrası alkometreye üfleyen Yıldırımoğlu'nun 2,06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay boyunca el konulan Fethi Yıldırımoğlu'na bin 653 lira alkollü araç kullanmaktan, 3 bin 150 lira da koronavirüs tedbirlerini ihlalden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ