Alkollü ve tüfekli sürücüden kendisiyle çelişen sözler: Ben kötü bir insan değilim

Aksaray'da alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan ve araçta yapılan aramada av tüfeği ele geçirilen sürücü kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Ben kötü bir insan değilim, kanun kaçağı da değilim" diyerek kendini savundu.