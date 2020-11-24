Alkollü ve tüfekli sürücüden kendisiyle çelişen sözler: Ben kötü bir insan değilim
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Alkollü ve tüfekli sürücüden kendisiyle çelişen sözler: Ben kötü bir insan değilim

24.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:32

Aksaray'da alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan ve araçta yapılan aramada av tüfeği ele geçirilen sürücü kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Ben kötü bir insan değilim, kanun kaçağı da değilim" diyerek kendini savundu.

Aksaray'da, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri 68 ABL 671 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan ekipler şahsın alkollü olabileceğini düşünerek olay yerine trafik ekibi çağırdı.

HEM ALKOLLÜ HEM DE TÜFEKLE YAKALANDI

Trafik ekipleri tarafından alkol kontrolünden geçirilen sürücü Yunus Emre U. (39), 102 promil alkollü çıkarken, otomobilde yapılan aramada tüfek ele geçirildi.

"BEN KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM"

Ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Çekmeyin" diye seslenen alkollü sürücü, "Ben kötü bir insan değilim, kanun kaçağı da değilim" diye kendini savunmaya çalıştı. Araç içerisinde çıkan av tüfeği ve tüfeğe ait fişeklere polis ekiplerince el konulurken, alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik cezası kesilen sürücünün otomobili çekici marifeti ile otoparka çekildi.

Alkollü ve tüfekli sürücüden kendisiyle çelişen sözler: Ben kötü bir insan değilim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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