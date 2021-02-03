Son dakika haberleri | Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı

"Teşkilatın numarasını verin" deyip polisleri tehdit eden kuryeye, mahkemeden zorla getirme kararı

Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı

Bakan Soylu'dan aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna dikkat çeken yanıt

Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı

Bakan Soylu'dan 'Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?' sorusuna temkinli yanıt

Son dakika gelişmesine göre Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı.

Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı.

Kozan ilçesinde Ş.D'nin kullandığı 01 GD 170 plakalı otomobil, Adana Caddesi'nde aynı istikamette il merkezine hasta taşıyan 01 FEH 12 plakalı ambulansa çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken ambulanstaki hasta başka ambulansla Adana'ya nakledildi.

Kaza yerine sevk edilen trafik ekipleri, otomobil sürücüsü Ş.D'nin 2,17 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın