Son dakika haberleri | Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı

03.02.2021 02:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 02:16

Son dakika gelişmesine göre Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı.

Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı.

Kozan ilçesinde Ş.D'nin kullandığı 01 GD 170 plakalı otomobil, Adana Caddesi'nde aynı istikamette il merkezine hasta taşıyan 01 FEH 12 plakalı ambulansa çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken ambulanstaki hasta başka ambulansla Adana'ya nakledildi.

Kaza yerine sevk edilen trafik ekipleri, otomobil sürücüsü Ş.D'nin 2,17 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Son dakika haberleri | Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı
Son dakika haberleri | Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı
Son dakika haberleri | Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı
Son dakika haberleri | Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Merve Dizdar Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 02:16:08. #1.14#
title