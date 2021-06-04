KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI
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KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, boş arazide alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği ileri sürülen bir grup, kendilerini uyaran 2 polis memuruna saldırdı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, boş arazide alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği ileri sürülen bir grup, kendilerini uyaran 2 polis memuruna saldırdı. Polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Alkol alıp, çevreyi rahatsız ettiği ileri sürülen kalabalık bir grup olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren iki polis memuru, bölgeye hareket etti. Uyarıda bulunan polis memurlarına zorluk çıkaran grup, iddiaya göre daha sonra iki polis memurunu darbetmeye başladı. Polislerden birinin telsizden durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan iki polis ise hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI
KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI
KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI
KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI
KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI
KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI
KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI
KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI
KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI
KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KOCAELİ ALKOL ALAN GRUP, KENDİLERİNİ UYARAN 2 POLİS MEMURUNA SALDIRDI: 9 GÖZALTI - Haberler
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