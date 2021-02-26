Son dakika haberi... Aliyev: "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir"
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Son dakika haberi... Aliyev: "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir"

26.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:50

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, video konferans yöntemiyle yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, video konferans yöntemiyle yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir"

Son dakika haberi... Aliyev: 'Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir'
Son dakika haberi... Aliyev: 'Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir'
Son dakika haberi... Aliyev: 'Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir'
Son dakika haberi... Aliyev: 'Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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