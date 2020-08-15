Son dakika haberi: Alışveriş poşetini unutup gezince polisi alarma geçirdiler
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Son dakika haberi: Alışveriş poşetini unutup gezince polisi alarma geçirdiler

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da alışveriş yaptıktan sonra dinlendikleri bankta, aldıkları malzemelerin bulunduğu poşeti unutan kadınlar, polisi alarma geçirdi.

15.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:36

Samsun'da alışveriş yaptıktan sonra dinlendikleri bankta, aldıkları malzemelerin bulunduğu poşeti unutan kadınlar, polisi alarma geçirdi.

İlkadım sahilinde yaşanan olayda Yabancılar Çarşısı'ndan alışveriş yapan 2 kadın aldıkları malzemelerin bulunduğu poşeti sahildeki bir bankta unutup gezmeye gitti. Unutulan poşet çevredeki vatandaşlarca şüpheli bulunup polise ihbar edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce çevre güvenliği alınarak bomba imha ekipleri beklenmeye başlandı. Poşet unuttuklarının farkında olmadan sahilde gezen kadınlar, geri dönüş yolunda polisin oturdukları bankın etrafına kimseyi yaklaşmadıklarını görünce merak edip izleyemeye gitti. Korona virüsten ötürü uygulama olduğunu düşünen kadınlar, unuttukları poşeti, polis şerit çekmeye başladıktan sonra hatırladı. Polise gidip durumu anlatan kadınlar poşeti patlatılmadan önce kurtarmayı başardı. Poşetin içinden ise bitki çayları ve yeni alınan bir bayan çantası çıktı.

Olayda bir kastlarının olmadığını söyleyen kadınlar, "Şerit çekilince poşeti orada unuttuğumuzu fark ettik. Başta anlamadık acaba virüsten dolayı mı bu tarafa geçirmiyorlar diye düşündük. Yabancılar Çarşısı'ndan aldık. Bitki çayı bir de bayan çantası var içinde" dedi.

(İHA)

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Son dakika haberi: Alışveriş poşetini unutup gezince polisi alarma geçirdiler

Kaynak: İHA

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