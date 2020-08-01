Son dakika haberi: Alibeyköy'de kasaplar ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı
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Son dakika haberi: Alibeyköy'de kasaplar ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı

Son dakika haberlerine göre Alibeyköy'de İBB'ye ait Kurban Satış ve Kesim Merkezinde kurbanı kesilmeyen vatandaşlar ve kasaplar arasında tartışma çıktı.

Son dakika haberi: Alibeyköy'de kasaplar ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı
01.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:32

Alibeyköy'de İBB'ye ait Kurban Satış ve Kesim Merkezinde kurbanı kesilmeyen vatandaşlar ve kasaplar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kasap vatandaşın üzerine pet şişe fırlattı. Saldırıya uğradığını söyleyen Zümrüt Kılıçoğlu, "Kurban kesilmeyecek diyor. Kameraya çekince bana bıçaklarla, kemiklerle saldırıyorlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezinde kurbanı kesilmeyen vatandaşlar ve kasaplar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kasap vatandaşın üzerine pet şişe fırlattı. Bunun üzerine tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Vatandaş kasapların kedisine bıçak ve kemiklerle saldırdığını iddia etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Gerginlik sonrası saldırıya uğrayan vatandaşı diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

"KURBAN KESİLMEYECEKMİŞ"

Saldırıya uğradığını söyleyen Zümrüt Kılıçoğlu, "Bin 210 TL para verdim kesim parası. Kurbanı aldığımız gün verdik. Kurban kesilmeyecekmiş. Kesilmeyecek diyor. Kameraya çekince bana bıçaklarla, kemiklerle saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"PARAMIZLA REZİL OLUYORUZ"

Paramızla rezil oluyoruz diyen Seyfettin Memiş, "Dün akşam kesilecekti yetişmedi. Bugün geldik yetişmemiş. Saat 15.00 olmuş daha bekliyoruz. Ne zamana kadar kesilecek eti bize verecekler belli değil. Haklı olarak vatandaş isyan ediyor. Paramızla rezil oluyoruz. 750 bin lira kesim parası alıyorsun hizmet yok" dedi.

"İLK DEFA 7,8 SAATTİR SIRA BEKLİYORUZ"

4 senedir burada kurban kestiğini ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Ümit Akgün, "Senelerdir burada kurban kesiyoruz böyle bir rezalet görmedik. 4-5 senedir burada et kesiyoruz en fazla 1 saat gecikmişliği var. İlk defa 7,8 saattir sıra bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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