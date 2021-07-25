Son dakika haberi... Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı Alibeyköy Barajı'nın bir bölümünde bulunan onlarca ölü balığın kıyıya vurmasıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı

İSTANBUL - Alibeyköy Barajı'nın bir bölümünde bulunan onlarca ölü balığın kıyıya vurmasıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de bulunan ve İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nın bir bölümünde kıyıya vuran onlarca ölü balık dikkat çekmişti. Balıkların ölüm sebebinin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi olmaması İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Alibeyköy Barajı'na gelen ekipler baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

Balık ölümlerinin sebebinin ise yapılan inceleme çalışmaları sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

(SB-RU-SO-Y)

Son dakika haberi... Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberi... Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberi... Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberi... Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberi... Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Korkulan oldu! Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha görüldü
Korkulan oldu! Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ Hande Yener Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Metin Oktay Burak Elmas Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 13:07:55. #1.16#

title