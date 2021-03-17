Son dakika haberi: Aliağaspor FK, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
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Son dakika haberi: Aliağaspor FK, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

17.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:01
Son dakika haberi: Aliağaspor FK, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Son dakika haberler... Aliağaspor FK, 17 Nisan'da başlayacak olan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Aliağaspor FK, 17 Nisan'da başlayacak olan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, lig öncesi hazırlıklarını Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde Aliağa Atatürk Stadında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Açma germe ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan taktik maçla son buldu.

Liglerin başlama tarihinin açıklanmasıyla beraber takım olarak heyecanlarının ve isteklerinin arttığını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Önümüzdeki hafta 10 günlük kamp için Antalya'ya gideceğiz. Kamp dönüşünde müsabaka fikstürlerinin açıklanmasına göre Aliağa'da 1 ya da 2 hazırlık maçı yapacağız. 17-18 Nisan'da başlayacak lige tamamen hazır olarak girmek istiyoruz. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve Kulüp Başkanımız Kamil Önal'a her anlamda bizlere verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum." dedi.

Lige iddialı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden savunma oyuncusu Bayram Çetin, "Hazırlıklarımıza 6 aydır devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta kampa gideceğiz. Kampta gereken bütün kondisyonu yükleyeceğiz. Hocalarımızla, çalışmalarımızla bu ligi inşallah zirvede bitireceğiz. Aliağa'yı layık olduğu profesyonel liglere çıkaracağız" dedi.

Hazırlıkları hızlandırıp maç formatında ilerlediklerini söyleyen hücum oyuncusu Osman Atalay Demirtaş, "Bu sene Aliağa'yı hak ettiği profesyonel lige çıkaracağımıza inanıyoruz. Aliağaspor çok iyi imkanlara sahip bir kulüp. Futbolcular olarak üzerimize düşen görevi yapıp Aliağaspor'u şampiyon yapacağız" dedi.

Takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını belirten sol bek oyuncusu Suat Gündüz ise, "Takımda şu an her şey çok iyi gidiyor. Taraftarımıza şampiyonluk yaşatmak istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız" dedi. - İZMİR

Son dakika haberi: Aliağaspor FK, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
Son dakika haberi: Aliağaspor FK, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
Son dakika haberi: Aliağaspor FK, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
Son dakika haberi: Aliağaspor FK, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
Son dakika haberi: Aliağaspor FK, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
Son dakika haberi: Aliağaspor FK, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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