Son dakika haberi! Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım
Son dakika güncel haberi: Ünlü sanatçı merhum Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı.
07.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:23
Ünlü sanatçı merhum Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı.
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babasının fotoğrafının önünde kızı Narin ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Ali Sunal'ın bu paylaşımı takipçilerini duygulandırırken, Sunal'ın paylaşımına yüzlerce yorum geldi.
(Murat Uçkaç/İHA)
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Kaynak: İHA