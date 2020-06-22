Son dakika haberi... Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmek yasakmış (2) Son dakika haberleri: BOĞULMALARA RAĞMEN YÜZMEYE DEVAM EDİYORLARAdana'nın Karataş ilçesi sahilinde, denize girmenin yasak olduğu bölgede Ali Ercan Karayiğit ile babası Habip Karayiğit'in boğulmasının ardından yüzmeye devam edenler olduğu görüldü.

BOĞULMALARA RAĞMEN YÜZMEYE DEVAM EDİYORLAR Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde, denize girmenin yasak olduğu bölgede Ali Ercan Karayiğit ile babası Habip Karayiğit'in boğulmasının ardından yüzmeye devam edenler olduğu görüldü. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere de denizde poz verip, oyunlar oynayan gençler, yüzme bildikleri için kendilerine güvendiklerini söyledi. Baba ile oğlunun boğulmasının hatırlatılmasının üzerine gençler, dalgalı havalarda denize girmediklerini anlattı.Denizde yüzen Mehmet Çakıl ise dün Habip Karayiğit'i dalgalar konusunda uyardığını ancak bir süre sonra ölüm haberini aldığını söyledi.

Kaynak: DHA