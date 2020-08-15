Son dakika haberi: Alexandria Troas Antik Kentinde yangın
Son dakika 3. sayfa haberi: Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik kentinde yangın çıktı.
15.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:27
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik kentinde yangın çıktı. Yangında, 2 dönüm makilik alan zarar gördü.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyün sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik Kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 5 arazöz müdahale ediyor. 2 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE
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Kaynak: İHA