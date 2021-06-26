Son dakika haberi... Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
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Son dakika haberi... Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberi... Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan besihanede çıkan yangında 22 büyükbaş hayvan telef oldu.

Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan besihanede çıkan yangında 22 büyükbaş hayvan telef oldu. İşletme sahibi yangına müdahale ettiği sırada yaralanırken, yaklaşık 2 bin adet saman küle döndü.

Olay, Kale ilçesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Karauzun'a ait, içerisinde yaklaşık 70 tane büyükbaş hayvanının bulunduğu besihane henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Besihanede bulunan samanlarında alev alarak tutuşması sonrası büyüyen alevler besihaneyi sardı. O esnada çevredeki vatandaşlar ve Karauzun içeride bulunan hayvanları dışarıya çıkarıp tahliye ederken, 112'yi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipler büyüyen yangına müdahale ederken, içeride bulunan diğer hayvanları çıkarmaya başladı. Çoğu büyükbaş yaralı olarak dışarıya çıkarıldığı sırada, besihane sahibi Karauzun ise alevlere müdahale ederken yaralandı. Vücudunda çeşitli yerlerinde yanık olan Karauzun, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında, besihanede bulunan 22 büyükbaş hayvan telef oldu. Yaralı olarak çıkarılan diğer hayvanların ise kesileceği belirtilirken, besihanede bulunan yaklaşık 2 bin adet saman ise küle döndü. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi... Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi... Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi... Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi... Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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