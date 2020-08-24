Son dakika haberi: Alevlerin sardığı aracı itfaiye ekipleri söndürdü Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de, seyir halinde iken yanmaya başlayan araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'de, seyir halinde iken yanmaya başlayan araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; olay 75. Yıl Mahallesi Estim Toptancılar Sitesi girişinde yaşandı. İddialara göre öğle saatlerinde Toptancılar Sitesi istikametine gelen bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yol güvenliğini aldıktan sonra yanan otomobile su ile müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan alevlerin sardığı araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, olayda ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA