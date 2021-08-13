Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada
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Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada

Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Veli Köken - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, boş arsadaki tahta paletlerin yanması sonucu çıkan yangında, alevlerin sardığı hurda otomobil patladı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, boş arsadaki tahta paletlerin yanması sonucu çıkan yangında, alevlerin sardığı hurda otomobil patladı. Patlama anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi 49 Sokak'taki arsada bulunan tahta paletler, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Bir anda büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden alevleri görenler, 112 Acil Servis'e bildirdi. Bu sırada alevler, paletlerin yanında park halindeki hurda otomobile sıçradı. Yanmaya başlayan araç, kısa süre sonra büyük gürültüyle patladı. Aracın parçaları, çevreye yayılırken, yaralanan olmadı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen patlama anında çevrede bulunanlar, panik yaşadı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.


Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada
Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada
Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada
Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada
Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada
Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada
Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada
Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada
Son dakika haberi... Alevler arasında kalan hurda aracın patlaması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli Köken

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