Son dakika haberi: Alev savaşçılarının kan bağışları sürüyor
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Son dakika haberi: Alev savaşçılarının kan bağışları sürüyor

Son dakika haberi: Alev savaşçılarının kan bağışları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyaları devam ediyor. Nazilli İtfaiye Müdürlüğünde görevli alev savaşçıları bir kez daha kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Merkezinin pandemi nedeniyle azalan kan stoklarına kan bağışı yaparak katkıda bulunmak için Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığının başlattığı kan bağışı kampanyasına Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ve çevre ilçe birimlerinin desteği sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Müdürü Cihan Altınöz, kan bağışı kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun destekleriyle Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla, Aydın merkezde yapılan kan bağışı kampanyalarının ardından Nazilli ve çevre ilçelerde görevli itfaiye çalışanları olarak destek vermeye devam ediyoruz. 7/24 görev yapan itfaiye çalışanlarımızın aynı zamanda bu tür sosyal projelere destekte bulunarak canımızla olduğu gibi kanımızla da kan ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın yanında yer almaktayız. Bu anlamlı kampanyaya destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, Türk Kızılayı Aydın Kan Merkezi çalışanlarına ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

3 aylık periyodlarda devam eden kan bağışı kampanyalarına destek verdiklerini ifade eden İtfaiye Amiri Taner Tan da konuşmasında destek veren herkese teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haberi: Alev savaşçılarının kan bağışları sürüyor
Son dakika haberi: Alev savaşçılarının kan bağışları sürüyor
Son dakika haberi: Alev savaşçılarının kan bağışları sürüyor
Son dakika haberi: Alev savaşçılarının kan bağışları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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