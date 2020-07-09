Son dakika haberi: Alev alan otomobilin sürücüsü canını zor kurtardı
Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde bir anda alev alan otomobildeki sürücü, kendini araçtan atarak kurtuldu.
09.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:29
Antalya'nın Serik ilçesinde bir anda alev alan otomobildeki sürücü, kendini araçtan atarak kurtuldu.
Atatürk Caddesi üzerinde esnaflık yapan Barbaros Çavuş, iş yerinden çıktıktan sonra 07 AOP 42 plakalı otomobiline bindi. Kontak anahtarını çevirmesi ile birlikte otomobil motor kısmından alev aldı. Kendini dışarı atarak kurtulan sürücü, çevredeki esnaflarla birlikte yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler de soğutma çalışması yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
(Mehmet Demirci/İHA)
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Kaynak: İHA