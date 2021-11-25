Son dakika haberi: Alev alan kamyonu yanmaktan itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Alev alan kamyonu yanmaktan itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Alev alan kamyonu yanmaktan itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken elektrik kabloları nedeniyle alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken elektrik kabloları nedeniyle alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Sungurlu-Kırıkkale karayolu Taşköprü Kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Nuri E. yönetimindeki 06 CJZ 205 plakalı kamyon, seyir halindeyken alev aldı. Aynadan dumanları gören sürücü, kamyonu yol kenarına çekip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yoldan geçen diğer sürücüler de durumu Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kamyonu yanmaktan kurtardı. - ÇORUM

Son dakika haberi: Alev alan kamyonu yanmaktan itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Alev alan kamyonu yanmaktan itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Alev alan kamyonu yanmaktan itfaiye kurtardı

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

 Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği ileri sürülen kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği ileri sürülen kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title