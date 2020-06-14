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Son dakika haberi | Albayrak: "Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının...

Son dakika haberlerine göre Albayrak: "Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının yaygınlaşması ile ilgili destekleyici adımlar atıyoruz"

Son dakika haberi | Albayrak:
14.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:56

Albayrak: "Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının yaygınlaşması ile ilgili destekleyici adımlar atıyoruz"

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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