Son dakika haberi | Albayrak: "Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının... Son dakika haberlerine göre Albayrak: "Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının yaygınlaşması ile ilgili destekleyici adımlar atıyoruz"

Albayrak: "Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının yaygınlaşması ile ilgili destekleyici adımlar atıyoruz" Kaynak: AA