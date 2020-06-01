Son dakika haberi: Alay konusu olan heykel 420 dolara mal olmuş
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Son dakika haberi: Alay konusu olan heykel 420 dolara mal olmuş

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın Necef kentinde bulunan, yüksek maliyeti ve çirkin yapısıyla alay konusu olan aslan heykeline ilişkin Necef Belediyesinden açıklama geldi.

Son dakika haberi: Alay konusu olan heykel 420 dolara mal olmuş
01.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:37

Irak'ın Necef kentinde bulunan, yüksek maliyeti ve çirkin yapısıyla alay konusu olan aslan heykeline ilişkin Necef Belediyesinden açıklama geldi. Belediye, heykelin 420 dolara mal olduğunu açıkladı.

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde maliyetinin 79 milyon Irak Dinarı olduğu ifade edilen (Yaklaşık 65 bin dolar) aslan heykeli, sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Heykelin, sosyal medyada alay konusu olması üzerine Necef Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı.

Necef Belediye Başkanı Leys İbadi, heykelin 79 milyon Irak dinara mal olduğunu gösteren belgenin sahte olduğunu belirterek, heykelin yalnızca 500 bin dinara (yaklaşık 420 dolar) mal olduğunu söyledi. İbadi, kentin ve belediyesinin itibarını kirletmek amacıyla heykelin maliyetinin abartıldığını ifade ederek, söz konusu heykel projesi için bütün makbuz ve belgelerin mevcut olduğunu duyurdu.

Irak'ta sosyal medyada alay konusu olan aslan heykeli gündemdeki yerini koruyor. Bazı aktivistler aslanın gözlerinin şaşı olduğunu söylerken bazıları da heykele maske takarak "Aslanımız korona virüse yakalandı" dedi. Kimileri ise "Aslan değil eşek" ifadesini kullanarak heykelin sırtına çıkıp fotoğraf çektirdi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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