Son dakika haberi | Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Son dakika haberi | Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberi | Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan operasyonda, Yeşilyurt Mahallesindeki bir eve baskın düzenledi.

Yapılan aramada 45 uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin, 5 gram esrar, elektronik hassas terazi ve 7 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili H.B. (46) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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