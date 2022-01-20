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Son dakika haber | Alaşehir'de hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre Alaşehir'de hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Alaşehir'de hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Denizli-İzmir Karayolunun Alaşehir çevre yolu mevki'inde 07 APU 322 plakalı hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası tırda maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haber | Alaşehir'de hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

Son dakika haber | Alaşehir'de hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

Son dakika haber | Alaşehir'de hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Son Dakika Haberleri

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Yangın, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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