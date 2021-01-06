Son dakika haberi | Alaplı'da pazarcı esnafına Kovid-19 testi yapıldı
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Son dakika haberi | Alaplı'da pazarcı esnafına Kovid-19 testi yapıldı

06.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:17
Son dakika haberi | Alaplı'da pazarcı esnafına Kovid-19 testi yapıldı

Son dakika haberi... Alaplı Belediyesine ati pazar yerinde tezgahı bulunan esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Alaplı Belediyesine ati pazar yerinde tezgahı bulunan esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 168 pazarcı esnafının burun ve boğazlarından sürüntü alınmak suretiyle test gerçekleştirildi.

Alınan numunelerin testinin yarın sonuçlanacağı ve esnafların sonuçları Sağlık Bakanlığının e-nabız sisteminden öğrenebilecekleri bildirildi.

Test sonucu pozitif çıkan olması durumunda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hemen filyasyon çalışması yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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